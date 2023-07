Sanità: Trancassini (Fdi), ‘piano investimenti di Rocca è ottima notizia’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Il nuovo piano di investimenti in Edilizia sanitaria annunciato dal presidente Rocca è un’ottima notizia per i cittadini del Lazio. Si tratta del più grande piano di investimenti nella storia della Regione: un miliardo e 171 milioni di euro, risorse che non erano state spese negli anni precedenti. Grazie al lavoro della Giunta Rocca nel Lazio si è cambiato passo: possiamo finalmente dimenticare la pessima stagione dell’amministrazione Zingaretti e guardare con fiducia al futuro”. Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio e deputato del gruppo.