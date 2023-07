Attraverso una delibera approvata il 6 luglio la Giunta comunale di San Giorgio del Sannio ha approvato le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti. Per il 2023, sia per utenze domestiche che commerciali, i termini per mettersi in regola con la Tari sono il 29 settembre, il 30 ottobre, il 30 novembre e il 29 dicembre.

