Rai: Graziano (Pd), ‘su commenti sessisti di telecronisti si faccia chiarezza’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Apprendiamo a mezzo stampa di commenti razzisti e sessisti da parte di alcuni cronisti Rai durante la telecronaca della finale dei Mondiali femminili di tuffi. La Rai chiarisca immediatamente l’accaduto. Chiediamo, in caso di accertamento dei fatti, che per i suddetti telecronisti si prendano provvedimenti esemplari. Basta con commenti sessisti e razzisti, troppi sono diventati gli episodi”. Lo dichiara Stefano Graziano, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Vigilanza Rai.