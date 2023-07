Rai: Boldrini (Pd), ‘giusto allontanare Facci, chi offende donne non può avere una trasmissione’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “E’ stato assolutamente giusto non dare più il programma in Rai a Filippo Facci, perché è stato offensivo, misogino e sessista nei confronti delle donne. Una persona così non può lavorare in Rai”, lo ha detto Laura Boldrini, deputata del Partito democratico, a margine del flash mob organizzato dall’Intergruppo donne Camera e Differenza donna in merito alla decisione della tv pubblica di cancellare il programma di Filippo Facci dopo le parole usate in un editoriale su Libero per commentare la vicenda riguardante il figlio di Ignazio La Russa, accusato e denunciato di violenza sessuale da una 22enne a Milano.

“La Rai è di tutte e di tutti, anche perché le italiane sono più degli italiani e chi offende le donne non può avere una trasmissione in Rai”, conclude l’ex presidente dell’aula di Montecitorio.