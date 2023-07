Migranti: Zanella (Avs), ‘Zaia molto critico con Meloni’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Dietro una battuta (non brillantissima), il presidente Zaia avanza una critica severa al governo Meloni sulla gestione dei migranti, sottolineando il consistente aumento degli sbarchi”, inizia Luana Zanella, capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, commentando le parole del presidente del Veneto per cui si dovrebbe dare un “Nobel a chi spiega come l’Africa possa stare in Italia”. Secondo la deputata rossoverde, “queste scaramucce nella destra non aiutano il Paese, sono solo il sintomo di una competitività interna in vista delle europee. Continueranno così o pensano di affrontare i problemi?”.