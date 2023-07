Mercato immobiliare campano a due velocità nel primo semestre del 2023, con i prezzi di vendita in lieve calo mentre crescono i canoni di locazione. Nel beneventano in aumento le quotazioni immobiliari ma in decremento i canoni locazione. Il primo dato si accompagna ad un decremento del numero di case offerte in vendita. Una tendenza attendista dunque per il comparto immobiliare: si rimanda nel tempo la decisione di vendere puntando ad un incremento delle quotazioni. Almeno questo sembrano indicare i dati del report di Immobiliare.it Insights (società specializzata in big data e market intelligence). Su scala regionale, invece, Napoli e hinterland mostrano invece un trend positivo in entrambi i comparti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia