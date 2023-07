Il Bari sonda il terreno per Camillo Ciano. L’attaccante originario di Marcianise, legato al Benevento da un altro anno di contratto, è un vecchio obiettivo del direttore sportivo dei biancorossi, Ciro Polito. Un’idea tornata d’attualità in questa fase di calciomercato in cui i pugliesi sono alle prese con un reparto offensivo completamente da rifare.

