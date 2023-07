Fisco: delega al Senato, Pd contro calendario lavori, ‘inaccettabile compressione tempi’

Roma, 17 lug (Adnkronos) – “È arrivata in commissione Finanze al Senato la delega fiscale approvata la scorsa settimana alla Camera. Si tratta di una legge delega importante che il Senato ha il diritto/dovere di discutere e di approfondire. Non è possibile e non è accettabile soffocare i tempi della discussione in questo ramo del Parlamento”. Lo dice il senatore del Pd Alberto Losacco, segretario della commissione Finanze a palazzo Madama.

“E invece il presidente della commissione Garavaglia dopo aver già stabilito il temine per la presentazione degli emendanti a mercoledì alle 18 ha imposto un calendario dei lavori di commissione che non condividiamo e contro il quale abbiamo votato -prosegue Losacco-. È evidente che la maggioranza e il governo vogliono comprimere la discussione di un provvedimento che riguarda un tema fondamentale per il nostro paese, contiene impegni importanti che poi dovranno essere concretizzati da una decretazione governativa. Per questo riteniamo inaccettabile discutere in commissione Finanze della delega fiscale in questo modo e con questi tempi”.