Fisco: Boccia (Pd), ‘ministri incoscienti, fanno danni alla democrazia’**

Roma, 17 lug (Adnkronos) – “Trasformare l’Agenzia delle entrate in un nemico da battere è di una gravità inaudita, da ministri della Repubblica. C’è scarsa sensibilità istituzionale. Questo modo di concepire la politica offende le istituzioni e indebolisce la democrazia. Sono degli incoscienti che non si accorgono dei danni che fanno alla democrazia”. Lo ha detto Francesco Boccia, a radio Immagina, sulle parole di Matteo Salvini sul fisco.

Il presidente dei senatori del Pd ha anche sottolineato: “Siamo allibiti dalle parole di Pichetto Fratin, sono inqualificabili. Non può un ministro inneggiare ai condoni. E sono due, dopo Salvini anche Pichetto Fratin. E’ evidente il disegno della destra che umilia gli italiani che pagano le imposte, che fanno sacrifici per pagare i servizi. Siamo esterrefatti. I ministri che inneggiano al condono non lo ricordavamo nemmeno nei momenti più bui della Repubblica”.