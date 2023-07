FI: Tajani, ‘progetto politico di Berlusconi è destinato ad andare avanti’

Roma, 17 lug (Adnkronos) – “Ci sarà solo un presidente, Silvio Berlusconi. Noi dobbiamo raccogliere i suoi sogni, lavorare perchè Forza Italia sia il perno della politica italiana, la pietra angolare, il centro per i riformisti, i garantisti, i cristiani, gli europeisti e gli atlantisti, tutti protagonisti di un grande progetto politico alternativo alla sinistra e fondamentale per il centrodestra di governo”. Lo ha detto Antonio Tajani a Zona bianca, su Retequattro.

“Abbiamo un progetto politico: Silvio Berlusconi non è finito, ha concluso la usa vita terrena ma il progetto politico di Berlusconi è destinato ad andare avanti”, ha spiegato il segretario di FI.