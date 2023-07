“Ennesimi episodi di interruzione e conseguente riduzione della fornitura di acqua potabile con notevoli disagi a tutta la popolazione durazzanese anche sotto l’aspetto igienico sanitario”. Il sindaco di Durazzano Sandro Crisci scrive all’Alto Calore e alla Prefettura di Benevento per denunciare le carenze nella fornitura idrica che stanno riguardando il territorio comunale e che, in ispecie in questo momento dell’anno, sono causa di gravissimi inconvenienti per la Comunità cittadina.

