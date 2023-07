Dl rigassificatori: Pella, ‘Fi coerente su provvedimento strategico’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Tutti sapevamo che l’Italia era dipendente dall’estero in materia di energia, ma la crisi ucraina ce l’ha fatto toccare direttamente con mano. Trovarci in una situazione di contrasto diplomatico con il nostro principale fornitore energetico ci ha imposto di individuare strumenti e iniziative per ridurre tale dipendenza”. Così in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Pella, capogruppo degli azzurri in commissione Bilancio e vice presidente vicario dell’Anci, durante la dichiarazione di voto sulla fiducia al DL sulle misure urgenti per gli enti territoriali per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (DL 57/2023 – A.C. 1183).

“Il ricorso ai rigassificatori è una delle soluzioni che sono state individuate e avviate già dal governo Draghi ed è stata riproposta in questo provvedimento che, entro il 29 luglio prossimo, prevede la possibilità di ulteriori istanze per ottenere l’autorizzazione a mettere in funzione nuove unità di rigassificazione galleggianti. Sono rimasto molto sorpreso dall’opposizione, ovviamente legittima, che c’è stata in commissione da parte di alcuni gruppi, poiché sono stati presentati emendamenti soppressivi da gruppi che facevano parte della maggioranza che, insieme a Forza Italia, ha sostenuto il governo Draghi. Forza Italia non ha cambiato assolutamente idea, perché riteniamo che l’indipendenza e la sicurezza energetica siano fondamentali per l’Italia”, ha proseguito in aula l’esponente forzista.

“Con il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, guidato dal nostro ministro Pichetto Fratin, su questo decreto è stato fatto un gran lavoro: grazie a un emendamento di Forza Italia a prima firma dei colleghi Battistoni e Nevi, è stato previsto che ARERA dovrà definire prezzi minimi garantiti per la produzione di energia da parte di impianti a biomassa o biogas. E un’altra importante misura introdotta nel decreto grazie a un emendamento del sottoscritto, insieme al collega Russo, riguarda la coltivazione delle risorse geotermiche, un settore energetico che il governo considera strategico. Altra procedura semplificata inserita grazie a un ulteriore emendamento di Forza Italia, a mia prima firma, riguarda l’incremento della produzione del biometano. In questo decreto vi è un’altra disposizione di rilievo inserita dal governo con un emendamento, e riguarda la riproposizione, per il terzo trimestre dell’anno, in misura rafforzata, del cosiddetto bonus sociale elettrico e gas. Da ultimo, cito l’articolo 3, introdotto con un emendamento presentato anche da Forza Italia, che riguarda il Terzo settore e le imprese sociali, riconoscendo come attività di interesse generale la produzione, l’accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo. Forza Italia ritiene che in questo decreto vi siano misure di grande importanza in materia di energia, con un giusto mix tra il ricorso alle fonti di produzione, alle quali al momento non si può rinunciare, e incentivazione e semplificazione della diffusione delle fonti di energia rinnovabili e per questo dichiaro il voto convintamente favorevole del nostro Gruppo sulla questione di fiducia”, ha concluso Pella.