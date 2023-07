Dl rigassificatori: Grimaldi (Avs), ‘climafreghisti ben rappresentati in Parlamento’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Non so se i climafreghisti siano davvero maggioranza nel Paese, di certo sono ben rappresentati in Parlamento, dove sono comparsi anche i primi negazionisti del caldo. Tanto c’è l’aria condizionata. Accendi, alza. Già, più utilizziamo i condizionatori, più peggioriamo la situazione consumando energia fossile ed emettendo così gas serra”. Lo scrive su Facebook Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Negli scorsi giorni sono morti due operai a causa di malori – prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi – dovuti al caldo intenso. Ogni giorno si registrano malori e infortuni legati a queste condizioni. Nelle prossime ore le temperature sfioreranno i 48°. E naturalmente nessuna misura urgente è stata adottata dal governo Meloni”.

“L’unica cosa certa è che oggi il Parlamento aumenterà la capacità di rigassificazione dell’Italia. Non male se non fosse che la nostra ‘Patria’ e il mondo stanno bruciando, i chicchi di grandine diventano palle da baseball e i temporali alluvioni. Noi saremo, forse, l’unico gruppo a votare contro”, conclude Grimaldi.