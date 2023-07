Disabilità: dal Cdm primo sì a Garante nazionale

Roma, 17 lug (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Lo rende noto palazzo Chigi.

Il testo recepisce le proposte elaborate da una Commissione di studio redigente e si pone come finalità principale l’istituzione di un organismo indipendente di garanzia omogeneo, quanto a struttura e competenze, alle Autorità garanti già attive nell’ordinamento, il cui compito è promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione, spiega tra l’altro palazzo Chigi.