Codere, Luis Villalba nuovo CFO del Gruppo

Roma, 17 lug. – (Adnkronos) – Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina, ha annunciato oggi la nomina di Luis Villalba come nuovo CFO (Chief Financial Officer) di Grupo Codere. “Con quasi 25 anni di esperienza nel settore finanziario – si spiega in una nota – Villalba porterà le sue solide conoscenze e la sua esperienza per dare impulso alla creazione di valore in azienda”. La nomina di Luis Villalba – si sottolinea – fa seguito alla decisione volontaria di Óscar Fernández de Llano, finora CFO del Grupo Codere, di lasciare il suo incarico per motivi personali. La compagnia “lo ringrazia sinceramente per il suo significativo contributo durante la sua permanenza nel gruppo”.

Prima di entrare in Codere, Villalba ha ricoperto la carica di direttore finanziario e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Deoleo, dove ha guidato i dipartimenti Contabilità e Amministrazione, Controllo di Gestione, Tesoreria, Relazioni con gli Investitori, Fiscale e IT. In precedenza, ha ricoperto altre posizioni chiave presso PricewaterhouseCoopers, nei dipartimenti Audit, Transaction Services e Business Recovery Services, come CFO dell’azienda negli ultimi sei anni in cui è stato lì.

Parlando di una “nomina che fa parte dell’evoluzione strategica di Codere e del suo costante impegno per rafforzare la propria leadership nel settore del gioco privato” il gruppo segnala come nel suo nuovo ruolo di CFO Villalba “assumerà la sfida di guidare la strategia finanziaria dell’azienda dopo il rifinanziamento. Inoltre, si concentrerà sulla promozione e il miglioramento dei sistemi di reporting per i processi decisionali nei diversi paesi in cui opera Codere e darà impulso all’area di Relazione con gli Investitori, con l’obiettivo di consolidare la posizione della società nel mercato”. “Questa incorporazione è di grande rilevanza in questa nuova fase del gruppo, in cui Codere cerca di consolidare il proprio progetto e generare valore nel mercato. La sua versatilità e la solida esperienza nel campo finanziario sono una risorsa preziosa per l’azienda” conclude la nota.

