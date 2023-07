Catania, incendio in aeroporto: voli sospesi fino a mercoledì 19 luglio

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – Incendio all’aeroporto di Catania e voli sospesi fino al prossimo mercoledì 19 luglio. Ad annunciarlo è la Società di gestione dell’aeroporto: “A causa dell’incendio sviluppatosi nell’aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio”. L’incendio è divampato nella tarda sera di ieri ed è stato spento. “Non si registrano danni a persone – spiega in un tweet l’account dell’aeroporto -. Ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”.

Sette voli sono stati dirottati da Catania allo scalo di Palermo, altri due verso Trapani. Dirottati su Palermo due aerei provenienti da Roma-Fiumicino, oltre che voli che erano in arrivo ieri sera da Milano Linate, Milano-Malpensa, Torino, Malta e Casablanca. Dirottati su Trapani-Birgi, invece, due voli provenienti da Budapest e Bergamo.

La Procura di Catania ha intanto aperto una inchiesta senza indagati ipotizzando i reati di incendio doloso e incendio colposo. Secondo la procura bisogna anche indagare perché a rischio vi è stata la salute di quanti si trovavano in aerostazione. Al momento non risultano danni alle persone.