Una bocciatura senza possibilità di riparazione. Ubi pus, ibi evacua: ricorre ad una locuzione latina sovente utilizzata in medicina, Gino Abbate, per spiegare che con la sanità disegnata dalla manager Maria Morgante il Sannio non va da nessuna parte. L’Atto aziendale elaborato a distanza di circa un anno dal suo insediamento, in aggiunta al documento redatto dal Consiglio comunale, licenziato peraltro all’unanimità, a conferma della serietà della questione, induce il consigliere regionale ad auspicare che il management del San Pio faccia le valigie. Invito che, a dire di Abbate, sarebbe condiviso da altri esponenti politici che, come lui, si trovano in una duplice funzione, medica oltre che politica.

