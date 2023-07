A inizio luglio abbiamo parlato dei tanti cantieri in arrivo a San Giorgio del Sannio, dagli appalti per le scuole alla rete fognaria, dalle strade al nuovo serbatoio in via Toppa. Nel caso dei plessi scolastici c’è una road map finalizzata a conciliare gli interventi con la continuità didattica, e a tal proposito nei giorni scorsi si è riunito un tavolo tecnico tra l’amministrazione comunale, l’ufficio e la dirigenza scolastica centrato sul trasferimento degli alunni.

