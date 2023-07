Una settimana in cui decidere il destino di gran parte della Strega, in cui gettare le basi per il futuro giallorosso e orientare le prossime destinazioni, tutte lontane dal Sannio. Il Benevento è già in attesa di poter partire verso Roma per iniziare ufficialmente la sua stagione calcistica, concentrando i propri riflettori sul campo per seguire passo dopo passo la nascita della nuova squadra allenata da Matteo Andreoletti, presentato ufficialmente solo pochi giorni fa con grande entusiasmo di fronte alla piazza giallorossa.

