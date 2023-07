Salario minimo: Orlando, ‘destra getta la maschera, non si fa carico lavoro povero’

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “È la dimostrazione eclatante del fatto che la destra non vuole farsi carico del tema del lavoro povero e della crisi salariale nel nostro Paese”. Così Andrea Orlando del Pd ad Avvenire sull’emendamento soppressivo presentato dal centrodestra della proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo.

“Ci troviamo di fronte a una scelta che va oltre le ricette politiche e che segna un passaggio non banale. In questi anni abbiamo avuto da destra una retorica contro le grande multinazionali e i poteri forti che ha accreditato l’ipotesi di una empatia con le persone maggiormente in difficoltà. Si trattava di un equivoco, evidentemente. E l’empatia era solo propaganda. Adesso la maschera cade. Ci troviamo di fronte alla destra di sempre, che preserva le gerarchie sociali determinate dalle forme di capitalismo più selvaggio”.

“Noi quando eravamo in maggioranza non abbiamo mai fatto una cosa simile, e mi meraviglia la mancata reazione delle componenti liberali, anche se capisco che questo espediente evita l’imbarazzo di sostenere una posizione così arretrata di fronte al Paese”.