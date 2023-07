Riforme: Schlein, ‘noi riformisti con proposte ma senza dialogo nessun confronto’**

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Noi siamo riformisti e abbiamo presentato nostre proposte sulle riforme istituzionali e su una legge elettorale per cui gli elettori possano tornare a scegliere i rappresentanti e dare il voto ai fuori sede. Ma deve essere un confronto vero, non predeterminato, e abbiamo chiesto per questo una moratoria sull’autonomia differenziata. Non pensassero di poterci portare al confronto sull’autonomia differenziata mentre avanzano a spallate sull’autonomia differenziata, avendo scavalcato qualsiasi tipo di dialogo”. Così Elly Schlein all’iniziativa Pd a Napoli contro l’autonomia differenziata.