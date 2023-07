Nuoto: Mondiali, tedesca Beck vince la 10 km, Taddeucci sesta e Gabbrielleschi decima

Fukuoka, 15 lug. (Adnkronos) – Leonie Beck vince la dieci chilometri in acque libere che apre il programma mondiale al Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka. La ventiseienne tedesca, che vive e si allena al Centro federale di Ostia con il gruppo di Fabrizio Antonelli, con una tattica attendista e scaltra risparmia le forze per poi aprire il gas nel finale e giungere in solitario al traguardo in 2h02’34″0. Preceduta l’outsider australiana Chelsea Gubecka, sempre nelle posizioni di testa, seconda in 2h02’38″1. Al fotofinish la terza posizione è dell’americana Katie Grimes, che tocca in 2h02’42″3 e lascia fuori dal podio e senza pass olimpico le campionesse a cinque cerchi Sharon Van Rouwedaal e Ana Marcela Cunha.

Azzurre protagoniste e nelle prime dieci con il rammarico che, con il tradizionale sistema di qualificazione, avrebbero ottenuto il pass per Parigi. Ginevra Taddeucci, sempre tra le prime, perde acqua nel finale mostruoso della tedesca e chiude sesta in 2h02’46″7, dietro il gotha della specialità: “Quello che potevo fare, l’ho fatto. Sono arrivata morta – dichiara la ventisettenne fiorentina, allenata da Giovanni Pistelli per Fiamme Oro e CC Napoli, vice campionessa europea a Roma della specialità – Cercavo le condizioni di Roma dello scorso anno, ma non ne avevo più alla fine. Non ho rimpianti per la gara che ho cercato di condurre da protagonista. Sapevo che la Beck sarebbe risalita alla fine ed ho cercato di mettermi nella sua scia, ma la fatica e la confusione del finale mi hanno disorientata. C’è un po’ di rammarico, ma è la mia prima dieci chilometri ad un mondiale e va bene così”.

Decima allo sprint con Bettina Fabian (nona), Giulia Gabbrielleschi in 2h03’15″7 che sottolinea le difficoltà avute in gara: “Mi sentivo bene all’inizio, ma ho avuto problemi sotto le boe, ho preso molte botte. Mi sono staccata varie volte senza risalire facilmente. C’ho provato, passando anche al comando, ma la fatica della dieci chilometri si fa sentire. Il nostro obiettivo è allenarsi bene e non mollare mai; in gara può succedere di tutto e bisogna essere pronti a sfruttare le occasioni. Eravamo preparate ad una prova dura che vale una qualifica olimpica e non ho rimpianti perché non ho mai mollato nonostante tutte le difficoltà incontrate”, chiude la concittadina della Taddeucci, preparata da Massimiliano Lombardi per Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi, che lo scorso anno fu bronzo nella cinque chilometri al Lupa Lake.