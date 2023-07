Juve, Bonucci non molla: il nuovo messaggio su Instagram

(Adnkronos) – Leonardo Bonucci non molla e rilancia. La Juventus è intenzionata a mettere fuori rosa il 36enne difensore, che non rientra nel progetto tecnico affidato ancora all’allenatore Massimiliano Allegri. Bonucci è legato alla Juve da un contratto fino al 2024 ma non ha al momento chance di trovare spazio.

La strategia del club, con Cristiano Giuntoli a coordinare le operazioni, prevede un programma che non comprende Bonucci. Il difensore, che in bianconero ha vinto 8 scudetti, non intende però farsi da parte, a giudicare dai messaggi che continua a inviare attraverso i social. Qualche settimana fa, ha pubblicato un’immagine eloquente: il logo della Juventus affiancato da un punto, ad indicare un’unica opzione per il suo futuro.

Ora, mentre diffonde i video dei suoi allenamenti personalizzati, cita dove va a a caccia dell’ottavo titolo sull’erba londinese. E Bonucci, per l’occasione, cita una frase del campione di Belgrado: “Cerco di non guardare all’età come una cosa che distingue. Trentasei anni sono i nuovi ventisei”. La Juve, però, sembra pensarla diversamente.