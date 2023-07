Governo: Schlein, ‘tra Fdi e Lega orrido baratto tra autonomia e presidenzialismo’

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Con l’autonomia differenza il governo “sta lavorando per aumentare i divari territoriali che, se acuiti, diventano barriere razziste, classiste e sessiste”. Così Elly Schlein all’iniziativa del Pd a Napoli contro l’autonomia differenziata.

“Un governo con arroganza ha suggellato un patto di potere con un orrido baratto: il presidenzialismo per l’autonomia differenziata. Cogliono un premier solo al comando in una Italia di piccole patrie e noi invece diciamo che l’Italia è una e indivisibile come vuole la nostra Costituzione repubblicana e antifascista”.