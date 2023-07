Fi: Tosi, ‘scelta Tajani assoluta continuità, Forza Italia molto attrattiva’

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “La scelta di Antonio Tajani è in assoluta continuità. Oggi Forza Italia, lo vedo nella mia regione il Veneto, è molto attrattiva, ci sono moltissimi sindaci, amministratori di area di centro destra, molti civici che si stanno avvicinando perché siamo affidabili. Forza Italia è fatta di amministratori capaci, siamo determinanti, affidabili per il territorio, per le imprese e per gli enti locali, siamo un partito in forte crescita”. Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, arrivando al Consiglio Nazionale di Forza Italia.