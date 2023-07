Autonomia: Schlein, ‘da Pd un no forte e chiaro, fermatevi fate male a Paese’

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Siamo qui per lanciare insieme un messaggio molto forte e chiaro al governo Meloni e al ministro Calderoli: il Pd con una voce sola da Sud e Nord vi dice no a questo progetto di autonomia differenziata che divide ulteriormente il Paese”. Così Elly Schlein all’iniziativa Pd a Napoli contro l’autonomia differenziata. “Loro stanno lavorando per aumentare i divari e il Pd non ci sta”.

“Se non fosse un danno per il Paese verrebbe da sorridere per il combo micidiale con il paradosso dei nazionalisti che vogliono portare a compimento il sogno federalista della Lega”. E la segretaria del Pd si rivolge al governo: “Fermatevi perchè fate male al Paese”.