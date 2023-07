Ascolti tv, ‘Tali e Quali’ in replica su Rai1 vince la serata

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – ‘Tali e Quali’ in replica su Rai1 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri con 1.999.000 telespettatori e il 16,3% di share. Su Canale 5 ‘La Ragazza e l’Ufficiale’ ha ottenuto invece 1.675.000 telespettatori e il 14%, mentre ‘Chicago P.D.’ su Italia 1 ha conquistato il terzo posto con 1.290.000 telespettatori e il 9,4% di share.

Appena fuori dal podio Retequattro con ‘Quarto Grado – Le storie’ che è stato scelto da 1.027.000 telespettatori pari al 9,6% di share, seguito a notevole distanza da Rai2 che con ‘L’Isola delle 30 bare’ ha totalizzato 519.000 telespettatori e il 4%, mentre su La7 ‘La Pantera Rosa’ ha registrato 404.000 telespettatori e il 3,1% e Nove con ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ ha raccolto 342.000 telespettatori e il 2,5%, incalzato da Tv8 con ‘I delitti del Barlume’ (324.000 telespettatori, share 2,5%). Rai3 chiude la classifica del prime time con ‘Judas and the Black Messiah’ visto da 321.000 telespettatori pari al 2,4% di share.

Rai1 con ‘Techetechetè’ si è aggiudicato gli ascolti dell’access prime time grazie a 2.714.000 telespettatori e il 19,1% di share, mentre su Canale 5 ‘Paperissima Sprint Estate’ ne ha ottenuti 2.108.000 con il 14,8%. Anche nel preserale Rai1 domina con ‘Reazione a catena’ visto da 2.866.000 telespettatori pari al 26,4%. Canale 5 con ‘Caduta libera!’ ne ha totalizzati invece 1.720.000 con il 16,4% di share.

Nel complesso le reti Mediaset hanno vinto la prima serata, con 5.491.000 telespettatori e il 39,26% di share, la seconda serata, con 3.229.000 e il 43,48%, e l’intera giornata con 2.504.000 telespettatori e il 37,69% di share.