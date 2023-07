Università: Piccolotti (Avs), ‘Cgil e Udu svelano truffa governo su fondi Pnrr alloggi’

Roma, 14 lug. – (Adnkronos) – “La lettera che Cgil e Udu hanno inviato a Ursula von der Leyen svela come il nostro governo abbia già iniziato ad imbrogliare nel computo dei posti letto. Potrebbe essere la più grande opportunità per la realizzazione di studentati per universitari nella storia del nostro Paese, con quasi un miliardo a disposizione per la creazione di 60mila posti, ma il governo se la sta facendo sfuggire. Sono settimane che queste denunce sono sul tavolo, ma la ministra dell’Università Bernini nega qualsiasi tipo di problema. Per questo abbiamo anche depositato un’interrogazione al ministro competente per il Pnrr Fitto che non ha ancora risposto”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra, membro della commissione cultura e scuola di Montecitorio.

“Sprecare un’occasione del genere per sciatteria e incompetenza sarebbe uno scempio che l’Italia e la nostra università non meritano – continua Piccolotti – E non finisce qui, perché il secondo obiettivo da raggiungere del Pnrr è quello rivolto alla costruzione di studentati privati. Ebbene regalare 600 milioni ai privati, esentasse, senza ottenere posti letto accessibili, anche dopo la chiusura del Pnrr, ai ragazzi che ne hanno bisogno sarebbe davvero una vergogna. Evidentemente per il governo della destra, come ha già detto Bernini, la priorità è ‘aprire nuovi mercati’, il diritto allo studio viene dopo”.