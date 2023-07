Ue: Minardo (Lega), ‘Zes unica straordinaria opportunità per Sicilia’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “La Zes unica per il Sud Italia è una straordinaria opportunità per la Sicilia, la sfida è fare sistema per intercettare investimenti e far crescere tutto il Mezzogiorno”. Così Nino Minardo, deputato siciliano della Lega Nino Minardo e presidente della commissione Difesa della Camera.

“La proposta del ministro Fitto che ha avuto l’ok della Commissione europea – spiega – è interessante perché supera l’attuale quadro di frammentazione delle Zone economiche speciali e punta a mettere a sistema queste importanti realtà per consentire al Sud uno sviluppo armonico incentrato su investimenti che incidano efficacemente su occupazione e crescita economica”.

Per Minardo, “adesso è fondamentale iniziare subito a lavorare per trasformare le Zes in un’unica misura strutturale e permanente che consenta un grande lavoro di attrazione di investimenti di cui tutti, istituzioni, enti locali e mondo imprenditoriale, dobbiamo sentirci protagonisti”.