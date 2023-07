Sud: Silvestro (Fi), ‘bene Fitto per Meridione sempre più competitivo con Zes’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “C’è enorme soddisfazione per la proposta del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in merito all’istituzione di una Zes unica per tutto il Mezzogiorno. Una modifica che semplificherebbe non poco l’attuazione delle Zes, indispensabile per il rilancio di tutto il Sud Italia. Questo è un ulteriore segnale che il lavoro del Governo è sempre più mirato ad una Italia senza spaccature e ritardi, con il Mezzogiorno pronto ad essere sempre più competitivo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.