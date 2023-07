Scuola: Sasso (Lega), ‘ennesimo aumento per lavoratori grazie a Valditara’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “È di oggi la notizia di un sostanzioso aumento della retribuzione per i lavoratori della scuola. Questo dopo l’accordo con le organizzazioni sindacali, a conferma dell’attenzione che questo governo e la Lega, assieme al ministro Valditara, stanno riservando all’istruzione. L’ennesimo aumento nel giro di pochi mesi che si unisce a un’altra importante novità: l’introduzione della figura del docente tutor”. Lo dichiara Rossano Sasso, deputato e capogruppo della Lega in commissione Istruzione.

“Continua poi l’impegno concreto per reperire risorse economiche destinate al personale Ata. Infine si prosegue su un fronte che può apparire di secondaria importanza, ma che segna un ulteriore passo contro la discriminazione dei docenti precari. Parliamo dei tre giorni di permesso retribuito, fino a ieri destinati solo ai docenti di ruolo, che adesso spetteranno anche ai precari. Dopo anni di chiacchiere da parte di dem e M5S, finalmente e grazie al governo del fare la scuola ritorna al centro dell’azione politica”.