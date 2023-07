Salario minimo: Silvestri, ‘maggioranza vuole condannare paese a povertà’

Roma, 14 lug. – (Adnkronos) – “La maggioranza di centrodestra vuole sopprimere la proposta di legge sul salario minimo, un vero e proprio schiaffo a milioni di lavoratrici e lavoratori e una condanna alla povertà e alla precarietà. Ancora una volta questa maggioranza dimostra di non rendersi conto delle difficoltà di milioni di persone e di cosa significhi percepire degli stipendi da fame e dover fare i conti con mutui, bollette e carovita. Il salario minimo è un provvedimento di civiltà che sancisce la dignità del lavoro, non comprenderlo significa spianare la strada allo sfruttamento e far del male al Paese e alle sue prospettive di crescita e sviluppo”. Lo afferma in Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.