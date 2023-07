Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Sul salario minimo purtroppo la destra fa la destra. Nessun confronto parlamentare sul merito, ma un bavaglio alle proposte delle opposizioni, che peraltro riguardano la vita ed il futuro di tre milioni di lavoratori. Non siete solo incapaci siete soprattutto in malafede ed abbandonate a se stessi i cittadini deboli e le famiglie in difficoltà”. Lo dichiara Emiliano Fossi, deputato Pd in commissione Lavoro.