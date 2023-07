Tutti contro Andreani, Andreani contro tutti? No, soltanto quei 251 cittadini che, ignorando anni di solleciti, ingiunzioni ed avvisi, hanno omesso di pagare i tributi dovuti. Vicende che in molti casi hanno origine addirittura dal 2012, insomma tante scusanti questi cittadini morosi non possono accampare, anche se hanno dovuto constatare l’avvenuto pignoramento delle somme dovute sui conti delle banche o delle poste. Anche perché, non è affatto giustificabile che tantissimi “fessi” debbano pagare a fronte dei soliti furbi che pensano di poterla fare franca.

