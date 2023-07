Iv: Renzi, ‘giusto fare congresso, poi Leopolda da 8 a 10 marzo’**

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Credo che sia giusto fare un congresso, democratico, aperto al contributo di tutti gli iscritti. Non è obbligatorio iscriversi a Italia Viva per condividere le nostre idee. Ma se vogliamo dare un valore non formale all’iscrizione, chi si iscrive deve decidere i vertici provinciali, regionali e nazionali. E serve un processo democratico davvero”. Così Matteo Renzi nella sua e-news, aggiungendo che il congresso “ovviamente non deve essere solo una conta e per questo”. Il leader di Italia Viva poi ricorda l’agenda con “la Festa Nazionale” che “si terrà dal 14 al 17 settembre al Castello di Santa Severa” in provincia di Roma, e “la Leopolda dall’8 al 10 marzo 2024”. “Sarà la Leopolda più bella, ci stiamo già lavorando”, assicura l’ex premier.