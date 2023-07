Iran: Pozzolo (Fdi), ‘Teheran non è in condizioni i impartire lezioni a nessuno’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Il ministero degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran condanna l’iniziativa organizzata da me e dal senatore Giulio Terzi di ospitare a Roma Maryam Rajavi, la leader della resistenza patriottica iraniana. La Repubblica islamica dell’Iran non è in condizione di impartire lezioni di nessun tipo a nessuno”. Lo dice Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Affari esteri.

“Un regime totalitario come quello degli ayatollah, che ammazza un dissidente politico ogni cinque ore e che sostiene numerosi gruppi terroristici internazionali, non deve permettersi di spiegare ai parlamentari della Repubblica italiana chi devono o non devono frequentare, ospitare o sostenere”, conclude.