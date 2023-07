Governo: Cdm lunedì alle 18, all’odg anche ddl guide turistiche

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – Tornerà a riunirsi, lunedì alle 18, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno, informa una nota del governo, figurano il disegno di legge sull’abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1891 – 1920 – esame preliminare (Riforme istituzionali e semplificazione normativa); il disegno di legge sulla disciplina della professione di guida turistica (Turismo – Imprese e made in Italy – Giustizia – Affari regionali e autonomie – Cultura); il decreto legislativo sull’Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al Governo, ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 – esame preliminare (disabilita’).

E ancora: decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento – esame preliminare (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr – Economia e finanze); decreto legislativo di Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online – esame definitivo (Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr – Giustizia); decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio – esame preliminare (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr – Lavoro e politiche sociali); decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli Istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022 – esame preliminare (Presidenza – Difesa);

All’odg, infine, figurano il decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119 – esame preliminare (Presidenza – Difesa); decreto del Presidente della Repubblica sul Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli – esame preliminare (Presidenza – Pubblica amministrazione); decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – secondo esame preliminare (Presidenza – Lavoro e politiche sociale);