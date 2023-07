Djokovic batte Sinner in 3 set e va in finale a Wimbledon 2023

(Adnkronos) – Jannik Sinner sconfitto da Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2023. Il serbo, numero 2 del mondo e campione in carica, batte l’azzurro – numero 8 del tabellone – per 6-3, 6-4, 7-6 (7-4) in 2h46′.

Per Sinner, alla prima semifinale in un torneo dello Slam, rimpianti nel primo set – con 3 palle break non trasformate – e soprattutto nel terzo parziale, con 2 set point non sfruttati sul 5-4.

Djokovic, a caccia dell’ottavo titolo all’All England Club, affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, che ha liquidato il russo Daniil Medvedev, per 6-3, 6-3, 6-3.

Sinner-Djokovic 0-1 – Pronti, via e Sinner ha subito due palle break, costruite con due dritti vincenti, ma non riesce a concretizzare le opportunità. Djokovic evita guai e conduce 1-0.

Sinner-Djokovic 0-2 – Le chance sprecate, contro Djokovic, pesano il doppio. L’azzurro concede una palla break e non riesce ad evitare un nuovo errore di dritto: 0-2.

Sinner-Djokovic 0-3 – Il serbo, dopo aver completato il rodaggio, comincia a macinare il proprio tennis e allunga senza concedere sostanzialmente nulla.

Sinner-Djokovic 1-3 – Sinner, dopo il passaggio a vuoto, entra finalmente in partita. Tiene il servizio con autorevolezza, lasciando per strada un solo punto sul 40-0, e prova a rimanere in scia.

Sinner-Djokovic 1-4 – Il servizio di Djokovic non è blindato, Sinner sfonda di rovescio e si procura la terza palla break del set: non sfrutta nemmeno questa, Djokovic rimedia e prosegue la marcia.