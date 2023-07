Non ha cilindro e guanti bianchi, ma entusiasmo, idee chiare e pensieri connessi alla realtà sicuramente sì. Matteo Andreoletti ha il piglio di chi vuole lasciare il segno e di chi non è per nulla spaventato dal peso delle responsabilità: «Questa sarà un’esperienza altamente motivante e stimolante – ha dichiarato il tecnico lombardo nella conferenza stampa di presentazione – Ci aspetta un girone con tanti derby, piazze calde e difficoltà da scansare, ma io sono carichissimo».

