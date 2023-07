Ucraina: Smeriglio (S&D), ‘votato no ad Asap, sbagliato usare Pnnr per armi’

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Ho votato no perché continuo a pensare che sia sbagliato investire solo in armi e arsenali lasciati nelle mani dei singoli Stati nazionali senza far fare un passo in avanti alla difesa comune europea. Armi costruite con i soldi del Pnrr togliendo risorse a servizi e opere pubbliche. Il gruppo socialista ha fatto un gran lavoro per far togliere i fondi di coesione da questo atto. Un fatto positivo, ma che non basta a cambiare di segno ad una norma sbagliata. Non servono arsenali nazionali, serve più Europa e serve un’Europa che sappia declinare il sostegno all’Ucraina facendo avanzare l’agenda di pace e la via del negoziato diplomatico”. Così l’eurodeputato S&D Massimiliano Smeriglio.