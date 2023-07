Salvini "Sciopero di 24 ore insostenibile e dannoso per il Paese"

ROMA (ITALPRESS) – "In un caldissimo giovedì di luglio non potevamo lasciare a piedi un milione di lavoratori, giovani, anziani e pendolari. Capisco le rivendicazioni dei lavoratori delle ferrovie tanto che ho chiesto alle aziende, già nelle prossime ore, di riaprire il tavolo per riconoscergli quanto chiedono. Ma uno sciopero di 24 sarebbe stato insostenibile e dannoso per il Paese". Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al Tg1 in merito all'ordinanza che ha ridotto a 12 ore lo sciopero dei treni.

Per quanto riguarda lo sciopero del settore aereo "stiamo lavorando anche su questo. La prossima settimana è stato convocato un tavolo tra aziende e lavoratori. Da sei anni non c'è un contratto, stiamo recuperando anni di arretrati e ritardi. Conto sul buon senso di tutti perché questa sarà una stagione straordinaria e non può essere rovinata dagli scioperi", ha aggiunto.

