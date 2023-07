Si avvia al completamento la procedura avviata presso l’ospedale ‘San Pio’ l’8 giugno del 2021, relativa alla fornitura e installazione “chiavi in mano” di due angiografi fissi completi di accessori per le sale di emodinamica dell’Uoc di Cardiologia Interventistica e Utic, inclusa la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche. Solo nel mese di febbraio 2023 sono stati avviati i lavori per la realizzazione delle nuova sale di emodinamica e l’installazione dei due nuovi angiografi. Da ultimo operativo l’acquisto di due dispositivi accessori necessari per il collaudo e il funzionamento.

