Montagna: in Lombardia rifugi gratis per i giovani

Milano, 13 lug. (Adnkronos) – Torna il progetto, promosso dal Cai e da Regione Lombardia, ‘Famiglie e Giovani in Montagna- Estate 2023 in Rifugio (#FG4M)’ aperto a tutti, soci e non soci del Cai che prevede un voucher gratuito per due pernottamenti di mezza pensione per i ragazzi fino a 16 anni.

In merito alla notizia è intervenuto Floriano Massardi (Lega) Consigliere regionale e Presidente della Commissione VIII° ‘Agricoltura, montagna e foreste’ di Regione Lombardia.

“Bene questa bella iniziativa, per il secondo anno consecutivo, volta ad avvicinare famiglie e giovani alle esperienze montane offrendo voucher gratuiti da spendere nei rifugi in quota. Per ottenere il voucher ci si deve iscrive online a “#FG4M” sul sito www.cailombardia.org chiamare il rifugio e controllare la disponibilità di posti, iniziativa valida dall’8 luglio e fino al 24 settembre”.

“Il mio impegno come quello della Lega e della Commissione che presiedo è quello di continuare a sviluppare politiche per la montagna che siano sempre più incisive e sostenibili per il mondo del turismo, della cultura, del cibo e delle sue tradizioni” conclude Massardi.