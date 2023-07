Non sarà Biagio Meccariello il rinforzo per la difesa del Benevento. Almeno, non per il momento. La trattativa per portare in giallorosso il difensore originario di Airola non si sblocca, nonostante il club di via Santa Colomba abbia da settimane il gradimento del giocatore che ha detto di sì al contratto biennale messo sul tavolo dal direttore tecnico Marcello Carli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia