Lavoro: Sarracino (Pd), ‘governo contro i poveri’

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Il governo sta mettendo in campo una crociata contro i più poveri e i più deboli. Per il Partito Democratico la questione sociale e quella salariale sono al centro dell’agenda politica, la nostra battaglia identitaria più importante”. Lo ha detto, intervenendo a Radio Immagina, la web radio del Pd, Marco Sarracino, deputato e responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria del Partito Democratico.

“Il decreto lavoro ha messo subito in chiaro le intenzioni del governo Meloni: aumento della precarietà, compressione dei diritti dei lavoratori, reintroduzione di voucher, aumento dei contratti a termine, un lavoro del tutto insufficiente sul taglio del cuneo fiscale. Manca completamente una politica generale per far crescere i salari. In Italia – prosegue Sarracino – abbiamo quasi quattro milioni di lavoratori poveri, eppure da destra si oppongono al salario minino”.