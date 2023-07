Federmacchine: Bettelli è il nuovo presidente per il biennio 2023-2024

Milano, 13 lug. (Adnkronos) – L’assemblea privata di Federmacchine, riunitasi mercoledì pomeriggio 12 luglio, ha nominato Bruno Bettelli, presidente Federmacchine per il biennio 2023-2024.

Bruno Bettelli, classe 1968, è cofondatore, presidente e Ceo di I-Tech Srl (Sassuolo, Mo) e membro del consiglio della federazione in rappresentanza di Acimac (l’Associazione dei costruttori italiani di macchine e attrezzature per la ceramica).

Bruno Bettelli sarà coadiuvato nella sua attività dai due vicepresidenti: Riccardo Rosa, vicepresidente, e Alessandro Zucchi, vicepresidente vicario.

Riccardo Rosa è aderente a Ucimu-sistemi per produrre (Associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione). Alessandro Zucchi è aderente a Acimit (Associazione dei costruttori italiani di macchinari per l’industria del tessile).

Diplomato perito tecnico, ha conseguito, nel 2018, un executive Master di Lenovys, Bruno Bettelli è sposato e ha un figlio

Alfredo Mariotti, direttore generale di Ucimu-sistemi per produrre, è confermato Segretario Generale della federazione.