Autonomia: Schlein, ‘a Napoli non solo ‘contro’ ma anche per presentare nostre idee’**

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Quella che sta dietro l’autonomia è “un’idea dannosa che rischia di dividere ulteriormente il Paese ed è insultante perchè nel momento in cui non prevede nessuna risorsa, vuol dire che non vogliono vedere i divari che già ci sono. A noi questo non sta bene. Domani e dopodomani saremo a Napoli per una grande iniziativa contro au ma non sarà solo contro, sarà un’iniziativa per. Un’iniziativa in cui mettere in campo le nostre idee per generare direttrici di sviluppo per il Sud. Proviamo a fare questo salto in avanti”. Così Elly Schlein all’iniziativa Pd al Nazareno dal titolo ‘Per il rilancio di un sistema universitario pubblico e nazionale’.