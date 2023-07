Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Con la carta #DedicataATe potrai acquistare: pescato fresco ma non pesce surgelato, caffè te e camomilla ma non tisane, miele naturale ma non marmellate, zucchero ma non sale. Mai il paternalismo di Stato (Sei povero? decido io quel che è bene per te) si era spinto a tanto”. Lo scrive su Twitter Maria Cecilia Guerra, del Pd, pubblicando l’allegato dei ministeri dell’Agricoltura e dell’Economia con la lista dei ‘beni alimentari di prima necessità’ per la social card.