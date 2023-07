Ue: Bonelli, ‘approvata legge natura, fermato destra ladra di futuro e sue fake news’

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Oggi, a Strasburgo, abbiamo assistito a un’importante vittoria per il nostro futuro: la legge per il ripristino della natura, un progetto audace mirato a recuperare aree naturali gravemente compromesse, è stata approvata nonostante i tentativi della destra italiana ed europea, Partito popolare europeo compreso, di soffocarla. Questi gruppi, con la loro visione politica ristretta, hanno condotto una pericolosa campagna di disinformazione, cercando di dipingere le politiche ecologiste dell’Ue come il nemico principale dell’economia, trascurando il fatto che il costo della crisi climatica è già ora insostenibile e gravemente drammatico. Quella di oggi è una grande vittoria in nome delle generazioni presenti e future”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Questa politica, che, con una manovra meschina e indecorosa, è arrivata a proporre il rigetto della legge, continua a proteggere un’élite che prospera sfruttando l’emergenza climatica, gonfiando i costi dell’energia fossile e ponendo insidiosi ostacoli alla transizione ecologica. Oggi non salviamo solo la natura ma assestiamo un duro colpo alla campagna elettorale per le europee fondata sulle fake news già avviata dal governo guidato da Meloni e dai suoi affiliati europei”, conclude Bonelli.