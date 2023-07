Ucraina: von der Leyen, ‘guerra ha cambiato Europa per sempre’

Vilnius, 12 lug. – (Adnkronos) – “L’orribile guerra” condotta dalla Russia in Ucraina “cambia il volto dell’Europa per sempre: vediamo la Finlandia e la Svezia unirsi alla Nato”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a margine del summit della Nato a Vilnius. “Vediamo anche – continua – che tutti hanno capito che è qualcosa di più della guerra che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina: riguarda la questione di chi siamo e di quali sono le regole globali. Non vogliamo accettare il fatto che la potenza produca diritto: siamo determinati a difendere il diritto internazionale e la Carta dell’Onu, che sono le cose che ci uniscono qui a Vilnius”.